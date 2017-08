Un mois de travaux sur l'autoroute 10 à la hauteur du Canton de Shefford

Les automobilistes devront ralentir s'ils empruntent l'autoroute 10 dans le secteur du Canton de Shefford. Des travaux d'asphaltage commenceront le 7 août et se termineront le 1er septembre, entre le kilomètre 95 et la sortie 90 pour Sutton, Lac-Brome et Waterloo.

Les travaux seront réalisés du lundi au vendredi. La chaussée sera fermée en direction ouest et la circulation se fera à contresens sur la chaussée opposée.

La sortie 90 en direction ouest sera également fermée pendant les travaux.

Le ministère des Transports propose un détour par la sortie 88, ce qui représente environ six kilomètres.

La limite de vitesse sera réduite et oscillera entre 70 et 80 km/h dans la zone de travaux.