Un nouveau marché public au Mont Orford

Une vingtaine de producteurs et d'artisans locaux participent, ce jeudi, au tout premier marché public du Mont Orford situé au pied des pentes.

C'est la Corporation Ski & Golf Mont-Orford qui est derrière l'activité appelée Le Rendez-vous des marchés. L'objectif était d'attirer des gens qui ne fréquentaient pas habituellement le parc national.

L'idée est aussi de mettre en valeur les produits de la région. « Dans la région Memphrémagog, plus de la moitié des producteurs sont des petites fermes qui ont des revenus de moins de 50 000 $. C'est une grande population de nos producteurs. Plus on s'organise pour avoir des activités locales, plus ça leur donne un coup de main. Puis, les produits locaux ont la cote », explique le président de l'UPA Memphrémagog, Guillaume Dame.

Légumes de saison, produits boulangers, produits d’érable, noix, pâtisseries, savons artisanaux et bijoux faits à la main sont au nombre des produits qu'il est possible de se procurer.

L'événement se termine à 16 h.