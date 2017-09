Un nouveau service pour la sécurité des aînés de la MRC Drummond

Les aînés des 18 municipalités de la MRC Drummond pourront dorénavant bénéficier du programme d'appels automatisés Pair. Un abonné au service gratuit pourrait, par exemple, recevoir un appel quotidien pour s'assurer qu'il n'est pas en détresse.

Il s'agit d'un réel avantage pour les aînés, notamment ceux qui vivent en milieu rural, croit le maire de Saint-Lucien, François Bernard.

À Saint-Lucien, on est dans un milieu un peu plus isolé, on est assez loin d'un grand centre. Le fait que des personnes âgées bénéficient de ce service-là, ça va leur permettre de rester plus longtemps dans leur domicile, de vivre plus longtemps à Saint-Lucien.

François Bernard, maire de St-Lucien