Un nouveau service pour les ados endeuillés à Bromont

Un groupe de soutien entièrement gratuit pour les adolescents endeuillés âgés de 13 à 17 ans vient de voir le jour chez l'Équipe d'accompagnement Au Diapason, dans le secteur de Bromont.

Les participants sont invités à assister à six rencontres de deux heures chacune au cours de l'été pour partager leurs émotions après la perte d'un proche.

« L'objectif principal de ces groupes, c'est de permettre aux adolescents de partager, en groupe, leur vécu à la suite de la mort d'un être cher, de se confirmer dans leurs émotions, de se comparer dans leurs émotions et de constater qu'ils ne sont pas seuls à les vivre », indique la directrice des services d'accompagnement et des bénévoles à la maison Au Diapason, Stéphanie Laforest.

Les adolescents vivent leur deuil différemment des adultes ou des enfants, fait remarquer l'organisme, qui offre déjà des services aux enfants de 6 à 12 ans ainsi qu'aux adultes.

« On a constaté que dans la communauté, il n'y avait pas de services à ce niveau, explique Mme Laforest. Certaines équipes professionnelles, entre autres de pédiatrie sociale ou de travailleurs sociaux, offrent des suivis individuels, mais ce qu'on a constaté, c'est que les jeunes sont moins outillés compte tenu de l'ampleur de leurs besoins qui se distinguent de plus en plus. »

Un second groupe démarrera à l'automne. Les rencontres sont dirigées par des bénévoles formés selon le programme d’animation de l’organisme Deuil-Jeunesse.