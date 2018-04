Un projet d'avion électrique pour l'Université de Sherbrooke

« Un premier avion électrique au Canada », c'est le projet d'une dizaine d'étudiants de l'Université de Sherbrooke. Ils le présentent cette fin de semaine au Salon du véhicule électrique de Montréal.

Le projet Hybrid Extended Range Aircraft (HERA), mené par 14 étudiants en génie mécanique et trois en génie électrique, est né il y a trois ou quatre mois. L'équipe, dont fait partie l'étudiant Antoine Gaillardetz, est consciente de l'ampleur du travail à accomplir.

C'est un très gros projet, mais on a beaucoup d'appui du côté professoral et aussi de l'industrie. Antoine Gaillardetz, membre de l'équipe du projet HERA

Encore à l'étape de recherche, le projet permettra de transformer un avion deux places à essence en un prototype électrique équipé d'une génératrice pour prolonger l'autonomie de vol. « Le but est d'avoir un grand décollage avec une grande vitesse et un degré de décollage plus agressif pour prouver la performance des avions électriques », explique l'étudiant en génie mécanique.

Le projet HERA est le projet de fin de baccalauréat pour les futurs ingénieurs qui y travaillent. En décembre 2019, l'avion devrait pouvoir voler. Des tests seront réalisés à l'aéroport de Sherbrooke.

Déjà, l'entreprise de fabrication de moteurs d'avions, Pratt & Whitney Canada a confirmé sa participation au projet. Une rencontre est prévue lundi avec Bombardier et plusieurs autres entreprises ont signifié leur intérêt, selon Antoine Gaillardetz.

L'expertise technique sera assurée grâce à un partenariat avec l'École nationale d'aérotechnique.