Un projet de vente de vêtements au poids voit le jour chez Estrie Aide

L'organisme Estrie Aide lance un nouveau projet de vente de vêtements en vrac.

« Estrie Aide est un projet d'économie sociale qui consiste à ramasser, trier et revaloriser des milliers de tonnes de matériels qui nous sont donnés chaque année par la population. On veut faire notre part pour valoriser un peu plus. Avec le projet vrac, on pousse encore plus loin cette valorisation », indique le directeur de l'organisme, Claude Belleau.

Les gens sélectionnent les vêtements qu'ils souhaitent avoir dans les bacs destinés à cette vente. Les vêtements, qui ont de légers défauts, sont ensuite pesés et vendus au coût de 1,50 $ la livre. En plus des vêtements d'enfants et d'adulte, on retrouve également de la literie.

Ce projet permet la création de deux nouveaux emplois : une couturière et une personne qui sera au tri.

Les textiles, qui n'auront pas trouvé preneur, seront transformés en guenilles qui seront, par la suite, revendus à des garages entre autres.

Quelque 60 personnes travaillent à l'heure actuelle au sein de l'organisme.

Depuis cinq ans, Estrie Aide a remis plus de 250 000 $ à la population sherbrookoise.