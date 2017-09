Un record de chaleur battu à Sherbrooke

Un record de chaleur a été battu à Sherbrooke, lors de la journée de lundi, une situation « inusitée » à cette période de l'année, selon Denis Thibodeau, météorologue chez Environnement Canada.

Le mercure a atteint les 30,7 degrés Celcius, alors que l'ancien record était de 29,7 degrés en 1920. La température ressentie a atteint les 40.

Le météorologue Denis Thibodeau prévient que d'autres records seront battus mardi.

Un avertissement de chaleur accablante émis par Environnement Canada est toujours en vigueur pour l'Estrie. Le mercure et l'humidité continuent d'y grimper au-delà des normales saisonnières. Le mercure devrait atteindre les 29 degrés Celcius avec une température ressentie de 37.

« Dans bien des catégories, c'est du jamais-vu : 15 journées d'affilée pas de précipitations, plusieurs journées avec des humidex en haut de 30 degrés », a indiqué M. Thibodeau.

Jeux d'eau ouverts

La Ville de Sherbrooke a annoncé que les jeux d'eau des parcs Saint-Boniface et Belvédère étaient ouverts de 10 h à 21 h. La Ville de Drummondville a emboîté le pas avec l'ouverture des jeux des parcs Woodyatt, Alexandre, Rosaire-Smith et Milette.

À la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, on assure prendre toutes les mesures nécessaires pour atténuer les effets de la chaleur sur les enfants. « Par temps chaud, les enseignants sortent plus tôt pour les récréations en après-midi et donnent des cours à contenu plus léger. Ils permettent également aux élèves d’aller boire à la fontaine d’eau plus souvent. De plus, des ventilateurs sont installés partout dans l’école », a-t-on indiqué.

Un anticyclone

Le météorologue explique qu'un anticyclone souffle de l'air chaud sur le Québec et l'Ontario sans que rien ne puisse le freiner. L'Ontario n'est pas en reste avec des températures atteignant de 30 à 33 degrés le jour. Un front froid devrait cependant traverser le sud de l'Ontario au cours de la journée de mercredi, ce qui fera baisser la température.

Bien que la température risque d'être plus clémente mercredi, il est possible que d'autres records soient battus cette journée-là, selon le spécialiste. Le retour aux normales de saison devrait s'effectuer à partir de jeudi.

« C'est vraiment à partir de la nuit de mercredi à jeudi qu'on va commencer à voir les températures retourner aux normales », a-t-il prédit.

Environnement Canada souligne que la chaleur extrême touche tout le monde. Les risques sont cependant plus grands pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l'exercice à l'extérieur.