Un service d'écrivain public lancé à Magog

L'organisme Le Train des mots offre un nouveau service à la population de Magog. Deux fois par semaine, l'écrivain public rédige des lettres personnelles et confidentielles, un service qui s'adresse à tous, pas seulement à ceux qui sont analphabètes.

Écrire à son propriétaire, corriger des fautes, remplir un formulaire : peu importe la situation, l'écrivain public est là pour aider les gens à bien comprendre et à bien exprimer leurs volontés par écrit.

« Ce service n'est pas destiné seulement aux gens qu'on appelle des analphabètes, qui ne savent ni lire ni écrire. Pour beaucoup d'entre nous, juste de comprendre une lettre qu'on reçoit de notre notaire, c'est compliqué. On peut avoir réussi son secondaire et aller voir l'écrivain public parce qu'il faut écrire une lettre formelle », rappelle la directrice générale du Train des mots, Michèle Gaudreau.

Les bénévoles peuvent même écrire des déclarations d'amour, des cartes de condoléances ou d'anniversaires par exemple. Les statistiques démontrent qu'un Québécois sur cinq a du mal à lire et écrire. Le Train des mots est convaincu qu'il y en a davantage. « Quelqu'un peut avoir une vue parfaite qui est à 20 sur 20. Quelqu'un d'autre peut être complètement aveugle, mais il y a tous les degrés intermédiaires entre le zéro et le 20. C'est la même chose pour la capacité de lire et d'écrire », soutient Mme Gaudreau.

Peu importe votre besoin ou votre niveau de scolarité, l'écrivain public attend les gens les mardis au Café Claire et les mercredis à la Bibliothèque Memphrémagog.