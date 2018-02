Un vol de plusieurs milliers de dollars élucidé par hasard par la SQ?

La Sûreté du Québec a possiblement élucidé par hasard un vol de plusieurs milliers de dollars survenu jeudi dans un commerce d'ophtalmologie de Granby.

Vers 2 h 30 dans la nuit de jeudi à vendredi, des patrouilleurs de la MRC d'Arthabaska se trouvaient sur le boulevard Saint-Joseph près de Victoriaville et ont arrêté un véhicule pour non-respect du code de la sécurité routière.

« Il y a une petite quantité de cannabis qui a été retrouvée dans le véhicule, mais aussi de l'équipement ophtalmologique plus sophistiqué. À la suite des recherches, on a été en mesure de relier la découverte de ces objets-là à une introduction par effraction et un vol survenu un peu avant à Granby », explique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Ingrid Asselin.

« Sans statuer sur un montant précis, on parle de plusieurs milliers de dollars pour la valeur des objets qui ont été retrouvés dans le véhicule », a-t-elle ajouté.

Les deux hommes dans la trentaine étaient toujours interrogés par les enquêteurs de la SQ vendredi afin de déterminer s'ils étaient bien les auteurs du vol. Ils devraient comparaître par voie téléphonique.

Des accusations de recel et de possession de cannabis pourraient être portées contre eux auxquelles pourraient s'ajouter des accusations de vol et d'introduction par effraction.