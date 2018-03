Une aide de 4,5 M$ pour le milieu communautaire au Québec

Le milieu communautaire respirera un peu mieux au cours des prochains mois. Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, a annoncé un plan pour bonifier le Programme de soutien aux 63 Corporations de développement communautaire de la province (CDC) jeudi après-midi à Drummondville.

Il s'agit d'un montant de 4,5 millions de dollars sur cinq ans qui sera octroyé aux organismes. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction, estiment les responsables des CDC qui chapeautent les organismes communautaires dans chaque région du Québec.

« C'est un premier pas vers un développement que l'on souhaite renouveler auprès du ministère. On ne veut pas se retrouver encore une fois avec un gel financier », a souligné le président de la Table nationale des CDC, Alain Roy.

Ils espèrent que cette aide, qui découle du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique dévoilé récemment, sera récurrente à long terme. Le ministre François Blais ne s'est toutefois pas engagé à le faire.

« Il y a déjà dans cet effort-là la reconnaissance et une indexation qui sera faite automatiquement pour les cinq prochaines années. Ensuite, on verra. Je pense qu'il faudra évaluer le type de relation que l'on souhaite voir entre le gouvernement et les CDC », a mentionné le ministre de l'Emploi.