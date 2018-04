Une association officielle pour la protection du Boisé-Fabi, dans Rock Forest

Près d'une trentaine de personnes ont participé à l'assemblée de fondation de l'Association citoyenne pour la protection du Boisé-Fabi, mercredi soir, dans le secteur Rock Forest de Sherbrooke.

Un texte de Charles Beaudoin

Si un comité existe déjà depuis plus de 10 ans pour défendre le boisé, la fondation de l'association permettra d'ajouter du poids aux interventions de cette dernière, estime la porte-parole Lucie Desgagné.

Ça nous permet d'accroître notre crédibilité auprès de la Ville et on a l'intention aussi de devenir une association accréditée par la Ville, ce qui nous apporterait quelques avantages financiers, entre autres », explique-t-elle.

La préservation du boisé demeurera l'objectif premier de l'association, qui entend bien s'assurer qu'aucune route ne vienne le scinder en deux, comme il était prévu de le faire dans les plans de 2014.

« On leur demande de trouver une autre solution que de couper le lien faunique, de couper une forêt pour laquelle la Ville a déboursé beaucoup de sous pour l'acheter. On a conservé peut-être l'équivalent de la moitié de la forêt. Ce qui nous reste, on y tient », mentionne Mme Desgagné.

« Pour le moment, ce que je peux dire là-dessus, c'est que les gens de l'urbanisme à la Ville vont commencer à regarder d'autres alternatives, d'autres possibilités pour améliorer la circulation dans le secteur sans que le boisé soit scindé. Lorsque les nouveaux plans seront prêts, la population va être avisée », a mentionné le conseiller du district Deauville, Pierre Tremblay, qui a assisté à la rencontre, tout comme la conseillère Évelyne Beaudin.

Une rencontre de consultation est notamment prévue lundi soir, à 19h30, à la Maison des jeunes Serge-Forest pour discuter des alternatives possibles pour le réaménagement du boulevard Bertrand-Fabi.