Une athlète de Bromont et son chien au championnat mondial de canicross

Deux Bromontoises participeront aux championnats du monde de sports canins attelés cette année. L'une est une coureuse de 37 ans, Geneviève Baril, et l'autre est une femelle labrador de deux ans et demi qui se nomme Flair. Ensemble, elles espèrent remporter les deux manches des épreuves de canicross qui auront lieu en Pologne, à l'automne.

« C'est tout un art que de faire ressortir le meilleur de son animal. Lui aussi ressent la pression. Il va avoir fait le transport en avion. Il y a toute l'adaptation, les autres chiens, les gens, les photographes, les caméras », énumère celle qui pratique le canicross depuis maintenant six ans.

On est fières parce que notre catégorie, c'est 20-40 et moi, j'ai quand même 37. Je suis au bout de ma catégorie et le calibre chez les femmes au Québec est très fort.

Geneviève Baril , athlète en canicross