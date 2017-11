Une coopérative funéraire musulmane voit le jour à Sherbrooke

Une coopérative funéraire pour la communauté musulmane verra le jour pour la région du sud-est du Québec. Une rencontre du conseil d'administration a eu lieu jeudi soir.

« Le problème que l'on a, c'est que notre objectif est d'avoir un cimetière musulman qui sera géré par des musulmans. La Coopérative funéraire de l'Estrie nous avait déjà proposé un espace et il y a déjà des lots pour les musulmans là-bas. On s'entend bien, les gens du conseil d'administration sont responsables, mais on ne sait pas si dans 10 ou 15 ans ce sera pareil. Ce n'est pas un appartement que tu loues et que si tu es tanné, tu n'as qu'à partir. Ce sont des gens qu'on enterre. On ne veut pas pelleter la neige par avant. On veut une solution définitive », indique le porte-parole de la nouvelle coopérative, Abdelilah Hamdache.

La coopérative sera située à Sherbrooke. « On veut aussi desservir les communautés autour qui n'auront pas les capacités et les moyens d'avoir un cimetière. On veut être rassembleur pour faire un cimetière qui répond aux besoins du sud-est du Québec. On va travailler en collaboration avec la Coopérative funéraire de l'Estrie [pour toutes les étapes avant l'enterrement]. On fait partie de la société, on fait partie de la région, on veut contribuer à l'épanouissement des autres coopératives aussi », explique-t-il.

Pour l'instant, la nouvelle coopérative funéraire musulmane n'a pas trouvé de terrain où installer un cimetière. « La première étape était de créer la coopérative qui va se concentrer uniquement sur ce projet. Quand un organisme s'occupe d'une chose en particulier, il va la faire mieux que quelqu'un qui va gérer trois ou quatre choses. »

La région du sud-est du Québec comprend l'Estrie et le Centre-du-Québec.