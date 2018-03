Une dame âgée sauvée par les pompiers à Magog

Une dame âgée l'a échappée de justesse mercredi soir après qu'un feu se soit déclaré dans son logement à Magog.

Un texte de Charles Beaudoin

Une vingtaine de pompiers ont été dépêchés au 461, rue MacDonald vers 19 h 30 parce que de la fumée émanait de la résidence pour personnes âgées. L'immeuble de 23 logements a immédiatement été évacué par les pompiers.

« Il y avait une personne manquante à l'appel. La personne a été retrouvée inconsciente dans un garde-robe et on l'a sortie à l'extérieur où elle a été prise en charge », explique le chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Magog, Steve Lavoie.

« On a fait des manoeuvres de réanimation, par la suite la dame est revenue à elle et on a stabilisé sa respiration avec de l'application d'oxygène en attente des ambulanciers », a-t-il résumé.

La dame a été transportée au CHUS-Fleurimont et est en observation. La cause de l'incendie était toujours inconnue mercredi soir.

« Il y avait de la fumée partout, c'était incroyable... incroyable, a souligné l'un des résidents évacués. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de fumée sortant de l'appartement de quelqu'un que je connais. J'ai essayé de rentrer avec quelqu'un, mais on ne pouvait pas, il y avait trop de boucane... Il n'y avait pas de feu, mais beaucoup de fumée. »

Les résidents ont été rassemblés dans un immeuble adjacent en attendant que les pompiers aèrent l'immeuble. Ils devaient pouvoir regagner leur logement en fin de soirée.