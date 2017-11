Une forte pluie surprend des automobilistes à Sherbrooke

La forte pluie tombée vendredi matin en peu de temps a surpris bien des automobilistes à Sherbrooke. Selon Environnement Canada, la ville a reçu 10 mm de pluie en moins d'une heure.

« Juste devant le creux qui va balayer la région de l'Estrie ce matin, il y a eu quelques lignes d'orage qui se sont développé et qui ont donné 5, 10 mm de pluie et même plus à certains endroits dans une très courte période de façon très intense. Ce n'est pas surprenant qu'il y ait des dégâts à certains endroits », explique le météorologue à Environnement Canada, Alexandre Parent.

Ce dernier compare ce coup d'eau à une tempête où il y serait tombé 10 cm de neige en moins d'une heure.

De nombreux puisards ont débordé un peu partout sur le territoire causant des accumulations d'eau importante. Ça a été le cas sur le boul. Bertrand-Fabi, dans le secteur Rock Forest, où une voiture se retrouve enlisée. La rue a d'ailleurs était fermée à la circulation pendant une certaine période.

Le scénario s'est reproduit sur la rue Ovila-Beaudoin, dans le secteur Fleurimont, où une dame s'est retrouvée coincée avec ses enfants au milieu d'une immense flaque d'eau. « Je voyais d'autres voitures avant moi qui passaient. Mais ça n'a pas marché. L'auto s'est arrêtée. On était incapable de sortir, il y avait trop d'eau », a-t-elle raconté.

La Ville de Sherbrooke soutient que de nombreux puisards étaient également bouchés à cause d'accumulation de feuilles mortes.

Selon Environnement Canada, le gros de la pluie est passé. « Il pourrait y avoir des averses ici et là, mais on ne parle pas vraiment de quantités importantes. À partir de cet après-midi, il y aura un dégagement. Par contre, on surveille un système qui va nous apporter de la pluie dimanche et qui va cesser lundi après-midi. Les quantités annoncées devraient tourner autour de 20 à 30 mm », soutient M. Parent.