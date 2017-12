Une médecin de Lac-Mégantic radiée pour trois mois

Dre Carina Gentiana Pusca, qui exerce à Lac-Mégantic, a été radiée pour une période de trois mois pour ne pas avoir fait de suivi médical auprès d'une patiente. Si le jugement a été rendu public mercredi, les faits reprochés à la médecin remontent à 2009 alors qu'elle travaillait au CHUS.

La médecin a plaidé coupable « d'avoir négligé et/ou fait défaut d'assurer le suivi médical requis par la condition de santé de sa patiente » en juin dernier.

Dans le jugement, on peut lire que Dre Pusca a rencontré cette patiente à l'urgence du CHUS le 12 mai 2009. Elle lui prescrit un examen radiologique des poumons et une investigation cardiaque poussée. Un peu plus tard, un radiologiste analyse la radiographie et note la présence d'une « opacité visible au niveau du lobe supérieur du poumon droit de la patiente et recommande une nouvelle radiographie de contrôle 10 à 15 jours plus tard. »

Même si cette requête a été versée dans le dossier électronique de la patiente et dans la file de revision des résultats du médecin, Dr Pusca n'a jamais dit à sa patiente qu'elle devait subir une nouvelle radiographie. À aucun moment, elle ne lui a parlé des résultats de la première radiographie.

Un an plus tard, un médecin de famille investigue et une radiographie démontre que la masse découverte en mai 2009 a augmenté. La prise en charge de cette patiente pour une masse cancéreuse a donc été retardée d'une année.

À la suite de complications graves, la patiente a aussi déposé une poursuite en Cour supérieure contre Dr Pusca.

La Dre Pusca sera radiée à compter du 28 décembre 2017, et ce, si aucune requête en appel n’est déposée avant le délai imparti.