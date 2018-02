Une nouvelle proposition pour Well Inc. à Sherbrooke

Un nouveau joueur s'immisce dans le projet de revitalisation du centre-ville de Sherbrooke. Le groupe Immeubles Must urbain souhaite présenter aux élus son propre « Well Inc. ». Un projet plus modeste et moins coûteux que celui présenté par le consortium formé du fonds immobilier de la FTQ, de SherWeb et du Groupe Custeau.

Un texte de Christine Bureau

Le promoteur du groupe Must urbain, Philippe Dusseault, attendait avec impatience la fin de l'entente d'exclusivité conclue entre la Ville et le consortium, qui a eu lieu mardi. Selon cette entente, la Ville ne pouvait pas entamer de négociations avec un autre promoteur.

Pendant cette période, M. Dusseault a néanmoins rencontré à deux reprises le cabinet de la mairie, en plus de lui avoir fait parvenir une lettre d'intention le 5 février.

Maintenant que l'entente d'exclusivité est terminée, le promoteur compte bien faire entendre son idée.

« Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est ramener le projet à ce que ça devait être au début. On aimerait pouvoir faire 500 espaces de stationnement avec deux bâtiments et une place publique dans le milieu », résume-t-il.

Il ajoute que les bâtiments seraient limités à cinq ou six étages pour « mieux s'harmoniser avec le reste de la rue Wellington Sud ».

On est d'accord avec Well Inc. On appuie Well inc. On est ouverts à ça, mais est-ce qu'on peut faire un projet avec des coûts raisonnables? Philippe Dusseault, promoteur Immeubles Must urbain

Pas de présentation au conseil

Même si son projet n'est pas encore totalement ficelé, Philippe Dusseault aurait souhaité en présenter une version préliminaire lors de la séance du conseil municipal de lundi. La demande, envoyée vendredi, a cependant été refusée.

« C'est impossible de faire comme ça. Ça veut dire que n'importe quel citoyen ou n'importe quel promoteur pourrait décider de s'inscrire à n'importe quel moment pour présenter un dossier devant le conseil municipal », plaide Nicole Bergeron, présidente du comité exécutif.

Elle ajoute que Philippe Dussault a tout de même la possibilité de présenter son projet lors des cinq minutes accordées aux citoyens pendant la période de questions. Il pourra aussi remettre un document aux élus, s'il le souhaite.

Par respect pour [le consortium], comme on s'est engagés à le faire, on va rendre une réponse le 28 février. Ceci étant dit, si des promoteurs ont un projet à déposer, ils peuvent le déposer. Nicole Bergeron, présidente du comité exécutif

Pour l'instant, Philippe Dusseault refuse de présenter son projet en cinq minutes lundi soir.

Il ne baisse cependant pas les bras et compte réfléchir à la meilleure façon de contacter les élus au cours des prochains jours. Le projet n'est pas complet, mais le cadre financier est prêt, assure-t-il.

« Est-ce qu'on va avoir la même chance que le consortium? La réponse est non. On ne peut pas faire en trois jours ce qu'ils ont fait en trois mois. Mais chose certaine, on s'engage à fournir dans les 60 jours une présentation visuelle comme ce qui a été fait », promet-il.