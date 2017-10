Une pétition pour aménager des pistes de vélo de montagne au parc du Mont-Orford

Ils sont plus de 4000 à avoir signé leur nom en appui à l'idée de Gustave Bouchard. Le jeune homme de 15 ans a lancé la semaine dernière une pétition sur Internet pour demander l'aménagement de pistes de vélo de montagne au Mont-Orford.

Un texte de Christine Bureau

« Je fais du vélo de montagne et j'habite à Orford. Je trouve ça embêtant de toujours aller à Bromont ou à Sherbrooke pour pratique mon sport alors je me suis dit : "Pourquoi ne pas partir une pétition au Mont-Orford?" Je n'avais rien à perdre », explique celui qui étudie à l'école secondaire Le Salésien.

Il avoue être surpris du succès de son initiative. « Je m'attendais à maximum 700 [signatures], pas plus. C'était juste pour avoir du fun », dit-il.

Ce qu'il veut faire au cours des prochains jours, c'est présenter sa pétition à Pascal Mongeau, directeur général de la Corporation du Ski & Golf du Mont-Orford.

« On avait l'idée de les faire dans les pistes de ski pour minimiser la coupe d'arbres parce qu'on sait que le Mont-Orford, c'est un parc naturel. Par exemple, faire une piste dans un sous-bois ou dans une piste ouverte, ce serait une bonne idée, illustre Gustave. Dans le bas de la montagne, ce serait de juste faire une piste de cross-country. »

Des retombées?

Selon ce jeune amateur de vélo, l'aménagement de ces pistes serait une façon de faire vivre la montagne à longueur d'année. Il plaide même l'aspect économique du projet.

Le mont Orford, c'est une montagne qui est grande, c'est la plus haute de l'Estrie et je trouve que, l'été, elle est un peu comme morte. Ce serait pour redonner un peu de vie à la montagne et donner des retombées économiques pour la région de Magog.

Gustave Bouchard