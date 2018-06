Une première ligue d'improvisation musicale voit le jour à Sherbrooke

Le concept d'improvisation musicale est née à Québec il y a une vingtaine d'années, puis, Montréal a adhéré au mouvement. Deux musiciens sherbrookois ont décidé d'implanter l'idée ici et de se joindre au courant!

On avait vu quelques matchs à Montréal et on était surpris qu'il n'y en ait pas déjà à Sherbrooke, parce que c'est un concept super intéressant!

Raphaël Favreau, cofondateur de la Ligue d'improvisation musicale de Sherbrooke