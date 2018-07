Une Sherbrookoise au championnat canadien de guitare imaginaire

Sur scène, Carolyne Mongeau, alias Janine Suture, prend un malin plaisir à se transformer en rockeuse. Pour elle, empoigner sa guitare imaginaire et jouer comme une rock star est un art thérapeutique.

Pour moi, c'est un gros rush d'adrénaline, on dirait que je ferme les yeux pis c'est fini. C'est une expérience transcendantale! C'est vraiment quelque chose qui vient me chercher profondément. Janine Suture, air guitariste

En janvier dernier, la jeune femme a subi un traumatisme crânien qui lui a laissé des séquelles importantes, notamment sur sa vie familiale, sa vie sociale et son travail. D'ailleurs, la graphiste n'a toujours pas recommencé à travailler. L'art de la guitare imaginaire est arrivé dans sa vie l'automne dernier. Une passion soudaine est née, mais surtout, une activité salutaire pour elle.

De se relever d'un événement comme ça, ce n'est pas évident. Le air guitar me donne une opportunité de m'exprimer dans ma créativité. C'est ça qui m'a raccrochée au goût de continuer, malgré les difficultés. Janine Suture

Une future championne?

Samedi prochain, le championnat canadien de guitare imaginaire aura lieu à Toronto. Janine Suture a de bonnes chances de gagner puisqu'il y a seulement 15 participants de partout au Canada. Elle interprétera sur scène une minute de la chanson Barracuda, de Heart. Quelles sont les aptitudes requises pour devenir une bonne joueuse imaginaire?

Ça prend, je pense, de l'énergie, du charisme, de la créativité et du airness, qui est la capacité à se laisser envahir par la musique puis de l'exprimer! Janine Suture

Le gagnant ou la gagnante de cette compétition colorée s'envolera en Finlande pour participer au championnat mondial, du 22 au 24 août prochain.

Redonner

Par ailleurs, Janine Suture invite les gens à participer à une campagne de sociofinancement sur le site GoFundMe. Les profits générés par les compétitions officielles de guitare imaginaire sont remis à l’organisme Right To Play, pour les enfants partout dans le monde. Janine, de son côté, souhaite remettre les surplus de sa campagne de sociofinancement à des organismes qui ont fait une différence dans sa vie, soit Naissance Renaissance Estrie et Arrimage Estrie.