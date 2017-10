Une Sherbrookoise participe à une vaste enquête sur la santé des Inuits à bord de l'Amudsen

Le 6 octobre dernier se terminait une vaste enquête de santé auprès des Inuits qui a duré près de deux mois. Pour y arriver, une équipe d'une quarantaine de personnes a sillonné le Nunavik à bord du brise-glace Amundsen pour visiter les 14 communautés de la région et pour y recueillir des informations sur la santé de quelque 1300 Inuits. À bord, on retrouvait Marie-Claude Lyonnais, une Sherbrookoise.

Mme Lyonnais a monté à bord de l'Amundsen à Kangiqsujuaq qui se retrouve à l'entrée de la baie d'Ungava. « Le brise-glace a sillonné tous les villages du Nunavik à partir de Kuujjuarapik, dans la baie d'Hudson. Des scientifiques, des dentistes, des intervieweurs, des employés de laboratoire travaillaient sur le bateau. Moi j'y étais pendant trois semaines et demie, pendant la deuxième partie de l'expédition », explique-t-elle.

Le but de l'enquête était de faire le profil de santé des Inuits du Nunavik. « En 2004, une première enquête avait été faite. Certaines choses étaient sorties, mais on avait senti le besoin d'en faire une deuxième pour voir comment la situation avait évolué, entre autres. Aussi, certains aspects, qui n'avaient pas été touchés, sont ressortis comme une priorité du côté des Inuits comme la santé des jeunes. Donc, cette fois, une composante jeunesse a été ajoutée à l'enquête et des jeunes de 15 à 30 ans ont participé. On a également ajouté un volet communautaire et c'est sur cet aspect que j'ai travaillé. »

Des communautés mal informées

Ce sont les Inuits eux-mêmes qui voulaient en apprendre plus sur leur population. « On voulait connaître l'état de santé des communautés, quelles sont les ressources qui existent, quelles sont les forces des communautés. Peut-être dans le but d'en inspirer d'autres, voir ce qui fonctionne et qui pourrait être transposé ailleurs. C'était une priorité pour eux : les Inuits voulaient en connaître davantage sur l'état de santé de leur communauté », soutient la chercheuse.

Ces informations obtenues ne resteront pas dans les cartables des chercheurs. « Des maires nous disaient qu'ils voulaient savoir ce qui existe dans leur communauté parce qu'ils ne sont pas au courant. C'est un des buts de l'enquête : tirer un portrait de chaque communauté avec leurs ressources. Ils disaient aussi qu'ils ne connaissaient pas du tout ce qu'il se passe ailleurs. Peut-être qu'il y a une initiative qui est super intéressante dans un village de la baie d'Ungava qui pourrait être transposée du côté de la baie d'Hudson. Ce sont ce genre d'informations qui seront partagées. »

De belles choses

Marie-Claude Lyonnais revient enchantée de son séjour dans le Grand Nord québécois. « On entend souvent, dans les médias, qu'il y a beaucoup de problèmes de santé et sociaux. Honnêtement, il y a tellement de belles choses qui se font dans les communautés. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai suis allée. Oui, des problèmes existent, mais il y a de belles choses aussi dont on ne parle pas. Les Inuits ont très à coeur leur jeunesse. Ils mettent beaucoup de projets de l'avant pour motiver les jeunes. Les villages sont isolés et dans certains, il n'y a que 200 personnes, mais j'y ai vu de petits miracles qui se font avec peu de choses. »

« Ce qui fait la force de ces communautés, ce sont les gens sur place. J'ai fait plusieurs entrevues et ce qui m'a vraiment frappé, c'est de voir des gens passionnés, qui ont leur communauté à coeur et qui s'investissent corps et âme pour mettre sur pied des projets pour que ça bouge. »

Marie-Claude Lyonnais est également journaliste à Radio-Canada.