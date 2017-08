Vagues de vols dans des résidences aux portes déverouillées à Granby

Cinq résidences ont été cambriolées au cours de la dernière semaine à Granby, ce qui incite le Service de police de Granby à lancer un appel à la vigilance. Trois de ces vols ont eu lieu au cours de la même nuit, le 4 août, utilisant chaque fois le même modus operandi.

« Les suspects se promènent à l'arrière des résidences et vérifient l'ensemble des portes; on vérifie les portes patio plus particulièrement. Lorsque les portes sont débarrées, les suspects entrent à l'intérieur et prennent les objets qui se trouvent à proximité », explique le porte-parole du Service de police de Granby, Guy Rousseau.

Des bouteilles d'alcool, de l'argent, et de petits objets entre autres sont tombées sous la main des cambrioleurs.