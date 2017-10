Véhicule électrique: opération charme auprès des entreprises

Le Conseil régional en environnement de l'Estrie (CREE) souhaite inciter des entreprises de la région à adopter le véhicule électrique lors de leurs activités quotidiennes. Pour y arriver, un programme d'essai a été créé pour leur permettre de tester ce type d'automobile.

L'organisme espère ainsi convaincre des entreprises des bienfaits environnementaux des véhicules électriques. Ainsi, un employeur pourra en faire l'essai gratuitement pendant une semaine.

Une quarantaine d'entreprises pourront participer à cette initiative. Hydro-Sherbrooke et Hydro-Coaticook sont partenaires de ce projet.

Ainsi, la recharge des véhicules sera gratuite.

« On vise surtout les véhicules de livraison. Ce sont ces voitures qui circulent toute la journée sur nos routes, indique la directrice du CREE Jacinthe Caron. En ville, c'est là qu'on a la plus grande concentration de gaz à effet de serre. Si ces voitures se convertisent à la voiture électrique, on pourrait vraiment réduire ce genre d'émission. »

Des entreprises intéressées

Déjà, quelques entreprises ont manifesté leur intérêt à tenter l'expérience, dont Taxi 300 de Coaticook.

« Je pense que ça va convaincre quelques personnes que ça peut s'appliquer chez eux. Souvent, la crainte c'est de se dire : " Est-ce qu'on peut faire le travail qu'on a à faire dans une journée avec une voiture électrique ?" », explique son propriétaire, Raynald Drolet.

Je suis convaincu que plusieurs vont faire le saut vers l'électrique par la suite. Raynald Drolet, Taxi 300 de Coaticook

Des ateliers d’information sur les véhicules électriques, l’éco-conduite et les autres options visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre émis par les véhicules commerciaux sont prévus au programme.

Le programme d'essai d'une voiture électrique sera en vigueur du 1er novembre jusqu'au 1er juillet 2018.