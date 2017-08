Victoriaville se mobilise pour aider une famille de 11 enfants

La population de Victoriaville s'est rapidement mobilisée après le décès soudain d'une mère de famille, qui a laissé dans le deuil son mari et ses 11 enfants.

Mère de huit filles et de trois garçons âgés de 4 à 24 ans, Carole Cossette est décédée le 23 juillet dernier des suites d'un cancer de la vessie détecté tardivement.

« C'est comme si la foudre nous tombe dessus », relate Gaétan Chapdelaine à propos du départ de sa conjointe.

Une vague de solidarité a eu tôt fait d'épauler la famille pour affronter l'onde de choc. Une campagne de sociofinancement démarrée afin d'aider le père à subvenir aux besoins de ses enfants avait également permis d'amasser plus de 7000 $ en date de mardi.

« Je suis tellement heureux de ça, mentionne M. Chapdelaine. Pas dans le sens qu'on est la famille qui est le plus dans le besoin, mais simplement parce que les gens ont le réflexe d'aider quelqu'un d'autre. »

« On se connaît tous par coeur. On n'a pas de misère et quand on a de la peine, ils sont là pour nous », mentionne quant à elle Malorie Chapdelaine.

De la résilience, de la coopération et un noyau famillial très fort, c'est ce qui définit la famille Chapdelaine. Ce sont des valeurs qui étaient très chères à la maman et la famille souhaite dorénavant les transmettre.

« Ma femme, si elle était à côté de moi aujourd'hui, je suis sûr que c'est aussi ce qu'elle voudrait qu'il en ressorte, explique M. Chapdelaine. Ce n'est pas les enfants qui l'ont fait mourir, c'est le cancer. Les choses auraient pu se dérouler autrement; elle aurait pu avoir un cancer en plus bas âge et ne même pas avoir de famille. Ce qui l'a aidée à avoir du courage jusqu'au bout, c'est surtout de savoir qu'eux étaient encore là. »

« Je ne veux pas me fermer et arrêter de vivre, parce que ma mère n'a jamais baissé les bras », souligne fièrement Morgane Chapdelaine.