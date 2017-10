Vives critiques envers les nouveaux horodateurs du CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Les nouveaux horodateurs installés dans les stationnements payants du CIUSSS de l'Estrie-CHUS font des mécontents.

Dorénavant, les usagers devront payer à l'entrée et non à la sortie de l'établissement et le paiement devra couvrir entièrement la période de séjour. C'est cette notion qui pose problème pour plusieurs utilisateurs rencontrés lundi matin.

« On ne sait jamais le temps qu'on va rester ici. Ma grand-mère ne va pas bien. Je ne sais pas quand on va partir. Il faut mettre de l'argent et remettre de l'argent. Ils ne savent plus quoi faire pour compliquer la vie des gens. Vraiment! », s'indigne Marie-France Cardinal. « C'est le nouveau système ça? Bien, c'est le de mer**! », s'est exclamé un autre utilisateur rencontré dans le stationnement du CHUS-Hôpital Fleurimont.

La direction du CIUSSS de l'Estrie rappelle qu'il faudra une certaine période d'adaptation aux usagers. Toutefois, elle dit ouverte aux améliorations. Ainsi, un horodateur sera rapproché de l'urgence pour que les gens puissent y ajouter de l'argent sans avoir peur d'être appelés pendant qu'ils font leur paiement.

« On a rapidement constaté qu'il en fallait plus de gens [pour aider les usagers]. Dès ce matin, nous en avons rajouté quatre. On a aussi modifié l'affichage pour que les gens soient bien au fait qu'ils doivent payer dès leur arrivée, que ça prend la monnaie exacte, que les plaques d'immatriculation doivent être visibles et qu'il y a aussi des horodateurs à l'intérieur. On essaie d'être à l'écoute des irritants et de s'ajuster le plus rapidement possible », indique l'adjointe au directeur des Services techniques au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Kim Houle.

Ce système était déjà en place à l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins. La direction a bon espoir que les usagers s'adapteront.