Vos candidats en 3 questions : Drummondville

Afin de mieux connaître les candidats à la mairie des différentes villes de la Mauricie et du Centre-du-Québec, l'équipe de Radio-Canada leur a proposé un petit exercice : répondre à 3 questions en 50 mots. Alexandre Cusson a été élu sans opposition, il a tout de même répondu à nos questions.

Un projet de Claudie Simard

Alexandre Cusson

Qu’est-ce que la qualité de vie pour vous?

Une administration municipale, sous l’impulsion de son conseil, doit être créatrice de bonheur. Des infrastructures adaptées, un accès à la culture et à des installations permettant la pratique de loisirs, un centre-ville dynamique, une offre communautaire importante, une programmation événementielle qui plait à un large public sont des éléments qui contribuent au bonheur des gens, et donc à leur qualité de vie. (62 mots)

Quel(s) enjeu(x) environnemental est important pour vous?

Il importe que l’acceptabilité sociale soit présente quant aux projets environnementaux présentés. Par exemple, les municipalités se doivent d’être consultées concernant les règlements et projets de loi entourant l’exploitation d’hydrocarbures et l’installation de sites de forages pétroliers et gaziers. Dans cette ère de changements climatiques, les municipalités doivent contribuer afin de préserver un environnement sain et afin de favoriser la mobilité durable.(62 mots)

Quelle est votre position sur l’immigration?

La richesse d’une communauté se trouve dans sa diversité. Nous accueillons avec grande ouverture les us et coutumes d’autres cultures qui servent à enrichir la nôtre, mais nous devons participer activement afin d’intégrer les nouveaux arrivants à nos habitudes, à notre rythme de vie. De plus, dans un contexte où les entreprises manquent de main-d’œuvre, l’immigration est une réponse particulièrement favorable quant à cet enjeu. (65 mots)