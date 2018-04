Waterloo certifiée ville vélosympathique

La Ville de Waterloo a reçu vendredi la certification vélosympathique niveau Bronze. Il s'agit d'un mouvement qui est piloté par l'organisme Vélo Québec. Waterloo devient donc la troisième municipalité des Cantons-de-l'Est et la première de la MRC Haute-Yamaska à s'inscrire dans ce mouvement.

Pour être certifiée vélosympathique, une municipalité doit tout mettre en oeuvre pour améliorer et faciliter la pratique de ce sport. Par la suite, c'est un comité indépendant qui se penche sur les candidatures reçues et qui décide de l'attribution des certifications.

C'est quelque chose de très important pour la Ville de Waterloo. On a fait beaucoup d'efforts dans les dernières années pour améliorer les infrastructures, les aménagements et pour bonifier le réseau cyclable qu'il y avait déjà en place alors cette certification-là vient reconnaître les efforts qui ont déjà été faits. En plus, il y a une volonté importante au niveau politique de continuer à développer la culture du vélo.

Jessica McMaster, directrice de Tourisme Waterloo