10 marathons en 10 jours : mission accomplie pour Patrick Charlebois

« Je ne veux pas arriver, je ne veux pas que ça finisse », s'est dit Patrick Charlebois alors qu'il s'apprêtait à terminer le 10e et dernier marathon de son défi pancanadien, au parc Stanley à Vancouver.

Un texte de Marilyn Marceau

Patrick Charlebois s'était donné comme mission de courir 10 marathons en 10 jours dans 10 provinces et il a réussi.

Il a franchi la ligne d'arrivée de ce dernier marathon en compagnie du frère de Terry Fox, un moment privilégié pour le coureur de Trois-Rivières qui aurait volontiers continuer la course à ses côtés.

Darrell Fox, 55 ans, l’a accompagné durant les dix derniers kilomètres.

En plus d’être un défi personnel pour Patrick Charlebois, le Canadian Marathon Challenge était une façon d’amasser des dons pour la Fondation Terry Fox, qui finance la recherche sur le cancer.

Avant de mourir, Terry Fox a dit qu'il souhaitait que les efforts pour vaincre le cancer se poursuivent, nous a raconté Darrell Fox tout juste avant sa course avec le Trifluvien.

Darrelle Fox était donc ému de voir que 38 ans après le Marathon de l'espoir des gens comme Patrick Charlebois suivent les traces de son frère.

Chaque fois que quelqu’un donnait des fonds à l’association en cliquant sur le lien du Canadian Marathon Challenge, Patrick Charlebois recevait un courriel. Ces dons l’ont aidé à rester motivé durant le défi.

On ne sait pas encore combien d'argent a été amassé grâce à son défi, mais à mi-parcours, au moins 3000 dollars avaient été donnés par des gens interpellés par le défi de Patrick Charlebois.

Un impressionnant marathonien

Même si l’objectif n’était pas de battre des records de vitesse, mais plutôt de tenir le coup malgré les blessures, le gestionnaire de portefeuilles dans une institution financière de Trois-Rivières n’a pu s’empêcher de pousser la note autant qu’il le pouvait.

Il a couru deux de ses dix marathons en moins de 3 h.

« J’ai connu une très belle semaine. Au début, j’étais prudent dans mes temps, dans mes cadences et plus la semaine avançait, plus je gagnais en confiance », at-til expliqué avant de prendre le départ de la course à Vancouver.

L’homme de 48 ans est le premier Canadien à avoir "le World Marathon Challenge (sept marathons en sept jours sur sept continents).

Patrick Charlebois a couru ses marathons avec des problèmes au genou gauche ainsi qu'une douleur au talon qui l'a amené à faire trouer ses souliers pour enlever la tension à cet endroit, du jamais vu dans le monde de la course.

« Ça a réveillé les gens en disant : "si vous avez mal, il y a toutes sortes de solutions" », a-t-il lancé.

Patrick Charlebois affirme, sourire en coin, que son prochain défi sera... de se reposer!