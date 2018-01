380 travailleurs de la santé recherchés en Mauricie et au Centre-du-Québec

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) tient jusqu'à vendredi à Nicolet un événement de recrutement massif. L'objectif : trouver près 380 nouveaux professionnels en soins infirmiers pour la région.

Le CIUSSS MCQ recherche du personnel infirmier et des préposés aux bénéficiaires.

Un processus de recrutement basé sur des mises en situation a été retenu. « Ça augmente de beaucoup la qualité et notre rigueur d'évaluation », estime l’agente de planification du CIUSSS MCQ, Isabelle Rioux.

« Ça nous permet de voir tous les côtés du candidat, tant pour son niveau de compétences cliniques que ses compétences relationnelles. »

« Le fait que je sois habillée en infirmière plutôt qu’en jupe et talons hauts, je me sens plus dans mon élément », avance Geneviève, l’une des candidates rencontrées lors de ce processus d’embauche loin des traditionnelles entrevues autour d’une table.

C'est la deuxième année que le CIUSSS MCQ procède de la sorte pour trouver de nouveaux professionnels. L'année dernière, 93 % des candidats ont reçu une offre d'emploi à la suite de l’événement.