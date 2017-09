Accident mortel entre une voiture et un train à Saint-Eugène

Une collision entre un train de passagers de VIA Rail et une voiture est survenue jeudi vers 7 h 30 sur la route 239 à Saint-Eugène-de-Grantham, près de Drummondville. Le passager de la voiture, un octogénaire de la Montérégie, est mort.

Au moment de l'accident, 130 passagers se trouvaient à l'intérieur du train. Selon VIA Rail, l'événement a causé le retard de six autres trains qui devaient passer dans le secteur. La circulation a repris vers 11 h.

La collision est survenue sous les yeux d'élèves de la Commission scolaire des Chênes (CSDC) qui étaient à bord d'un autobus tout près. De l'aide psychologique a été mise en place pour ces jeunes, mais selon la CSDC personne n'en a eu besoin.

Le coroner Yvon Garneau est responsable de l'enquête pour déterminer les causes et les circonstances exactes de l'accident. Pour l'instant, aucune cause n'est écartée.