Agression à Saint-Tite : 12 mois de prison pour Marc-André Paquin

Marc-André Paquin, qui avait donné un coup de pied au visage de Martin Caron au Festival western de Saint-Tite, quitte le palais de justice de Shawinigan les menottes aux poings. L’homme de 34 ans devra donc purger une peine de 12 mois d'emprisonnement et faire 150 h de travaux communautaires.

Le juge Simon Ricard a ainsi accepté d’entériner la suggestion commune des avocats. Il a toutefois indiqué que la peine aurait sans doute pu être plus sévère, mais qu’elle était raisonnable dans les circonstances.

La victime, Martin Caron, a été attaqué en septembre 2015.

Il a livré un témoignage poignant devant le tribunal sur les conséquences du geste qu’il a subi.

En plus d’avoir été plongé dans un coma pendant sept jours, il a subi plusieurs opérations et vit maintenant avec un traumatisme crânien sévère.

Je vis avec l’inquiétude de croiser mon agresseur et qu’il soit provocateur. Martin Caron

Depuis, il ne peut plus participer à la Classique internationale de canots de la Mauricie, à laquelle il prenait part depuis 10 ans. Il vit maintenant avec de forts maux de tête, est à risque d’épilepsie et a dû réapprendre à parler dans un processus de réadaptation qui a duré plus de deux ans.

Un « botté de football »

Marc-André Paquin a aussi pris la barre des témoins, pour indiquer que son geste était un accident, et non pas une agression gratuite.

Il est mal tombé, il était en boisson. Je suis vraiment désolé de la tournure des événements Marc-André Paquin

Au moment de prononcer la peine, le juge Ricard a fait savoir qu’il était inquiet par rapport aux propos tenu par Marc-André Paquin sur son geste. Il croit plutôt que son coup de pied au visage est un geste d’une gravité élevée, qu’il compare à un botté de football.

C’est inexact et inapproprié. Ce n’est pas accidentel, c’est délibéré. Vous avez encore un travail de réflexion à faire. Ce geste, vous l’avez voulu Le juge Simon Ricard

En janvier dernier, Marc-André Paquin avait plaidé coupable à des accusations de voies de faits graves.

D'après les informations de Sarah Désilets-Rousseau