Aider des jeunes ayant des limitations à trouver un travail

Même si le nombre total de prestataires a reculé ces dernières années au Québec, les jeunes qui ont des limitations physiques, psychologiques ou intellectuelles sont encore nombreux à faire des demandes d'aide sociale. Un projet pilote, créé en partenariat avec des entreprises adaptées, pourrait permettre d'inverser la tendance.

Un texte de Hugo Lavallée

De 2006 à 2016, le nombre total de prestataires de l'aide sociale a reculé de 14 % au Québec. Pendant ce temps, le nombre de prestataires de moins de 30 ans et ayant des contraintes sévères à l'emploi augmentait de 24 %.

« Ce n’est pas naturel chez les gens qui font de la dotation dans les entreprises de considérer les personnes qui vivent avec des limitations au même titre que tous les autres », explique le directeur général du Conseil québécois des entreprises adaptées, Raymond Gouin.

Pour inverser la tendance, il a imaginé un projet pilote ayant pour but d'attirer, tôt dans leur parcours, les jeunes ayant des limitations sur le marché du travail. Pendant un an, 60 jeunes ont été sélectionnés comme stagiaires dans des entreprises adaptées. On leur a offert de la formation et un encadrement taillés sur mesure afin de leur permettre de s'intégrer à leur nouvel environnement.

Jérôme Demers, 20 ans, est atteint d'une limitation neurologique. Il fait partie des jeunes qui ont été recrutés. Chez Cétal, une entreprise de Laurier-Station, dans Chaudière-Appalaches, il a appris le travail de magasinier avant d'être initié à la conduite du chariot élévateur de l'entreprise.

« Ça a changé un peu ma vie », dit-il, lorsqu'on lui demande de nous parler de sa nouvelle fonction. Il tire beaucoup de fierté du travail qu'il accomplit pour « fournir la shop », comme il dit. Jusqu'ici, Jérôme avait participé à divers programmes de formation, mais il n'avait jamais eu de véritable emploi à temps plein.

« Je suis pas mal manuel. J'aidais mon grand-père, j’aidais tout le monde et je me suis dit : "J'aime mieux travailler qu’aller à l'école". Là, avec le lift, ça va mieux », dit-il, expliquant avoir souvent souffert d'anxiété dans ses occupations antérieures. « [Ici], mon instructeur m'a dit : "Il ne faut pas que tu sois stressé. Si t'es stressé, ça ne marche pas... Il faut que tu te calmes et que tu ailles à ton rythme. Tu roules comme tu veux!" »

Après son stage, Cétal a décidé de l'embaucher. « [Jérôme] se fait de plus en plus confiance, il est un peu moins nerveux. Il est capable de s’affirmer aussi et respecte les tâches qu’on lui assigne », énumère Catherine Rouleau-Girard, conseillère en développement des compétences.

D'autres jeunes qui ont participé au projet pilote ont eux aussi été embauchés à la suite de leur stage, mais on ne connaîtra pas avant l'an prochain le taux de rétention global.

Ce sont des jeunes qui étaient très éloignés du marché du travail, qui partaient de très loin. [...] On voit que ça a été plus difficile qu’on pensait [dans certains cas]. Ceci dit, on arrive quand même à d’excellents résultats. Raymond Gouin, DG du Conseil québécois des entreprises adaptées

M. Gouin explique que certains jeunes pourraient avoir besoin de plus d'un an pour faire leur place sur le marché du travail. « Il faut à tout prix éviter les échecs. Et c’est quand elles sont jeunes que, malgré leur différence, elles peuvent travailler, ces personnes-là, et être utiles à la société. Alors, on ne veut pas créer des jeunes qui vont être sur l’aide sociale à vie », explique M. Gouin.

Même s'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives du projet pilote, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale compte s'en inspirer dans l'élaboration de sa nouvelle politique de lutte contre la pauvreté, qui doit être dévoilée plus tard cet automne.