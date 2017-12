Amos Daragon à la conquête du marché du livre audio avec Amazon

Après avoir pris d'assaut le marché chinois, Amos Daragon, le personnage créé par l'auteur de Shawinigan Bryan Perro, se lance à la conquête du marché du livre audio.

Perro Éditeur a conclu une entente avec le géant de la vente en ligne Amazon, par le biais de sa filiale Audible.

Les versions audio des livres de la populaire série Amos Daragon, de Créatures fantastiques du Québec, ainsi que le livre sur l'expédition de Frédéric Dion, Antarctique solo, seront en vente sur Audible dès 2018.

« C’est une fantastique nouvelle, c’est comme un nouveau marché complètement qui se développe », se réjouit Bryan Perro.

C’est une bonne nouvelle aussi pour Amos Daragon, parce que le personnage continue, après la Chine, de conquérir d’autres lecteurs, mais dans d’autres marchés. Bryan Perro, auteur

Des livres audio produits en Mauricie

La production des œuvres numériques sera assurée par Perro Éditeur et sera entièrement réalisée en Mauricie. Bryan Perro assurera également la narration des 15 tomes des aventures d'Amos Daragon.

L’écrivain a d’ailleurs bien l’intention de faire en sorte que ses livres se démarquent des autres œuvres.

« On a décidé d’en faire des livres "plus", c’est-à-dire qu’au lieu d’avoir juste la narration, d’y joindre la musique en plus, pour faire en sorte qu’on va avoir un univers au complet au tour de la lecture », dit-il.