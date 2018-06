Après une année record, une 44e saison pour le site des Forges du Saint-Maurice

Le lieu historique national des Forges du Saint-Maurice ouvre ses portes pour sa 44e saison. Alors qu'un record d'achalandage a été établi l'année dernière, le site devra redoubler d'efforts cette année pour maintenir le nombre de visiteurs.

En 2017, lors des festivités du 150e anniversaire du Canada, le nombre de visiteurs a doublé par rapport à l'année précédente, passant de 10 000 à un peu plus de 20 000.

« L'entrée gratuite pour Canada 150 a eu un immense impact sur l'achalandage aux Forges du Saint-Maurice, dit l’agente coordonnatrice à l'interprétation Laurence Périgny. On est l'un des sites au pays qui a connu la plus grande augmentation à son achalandage. »

Selon elle, le nombre de visiteurs est en hausse depuis 2014 au lieu historique.

« On est de plus en plus considéré comme un incontournable. On a, dans les dernières années, toujours reçu d'excellents commentaires des gens qui sont venus faire la visite ici. Des agences de voyages, des croisiéristes commencent à nous inclure tranquillement dans leur circuit. »

Cette année, pour attirer les familles, Parcs Canda mise sur la gratuité des entrées pour les jeunes de moins de 17 ans.

Le 150e anniversaire du Canada a par ailleurs permis de nombreux investissements dans les infrastructures et les activités du lieu historique.

Avec les informations de Gabrielle Proulx