Après une victoire difficile, Mikael Zewski garde le cap

Mikael Zewski n'a pas l'intention de laisser un nez fracturé mettre un frein à ses ambitions. Au lendemain de sa victoire par décision unanime contre le Mexicain Jose de Jesus Macias, le boxeur trifluvien cherche toujours à atteindre les plus hauts niveaux de la scène mondiale.

Un texte de Jérôme Roy

Pour y arriver, Mikael Zewski compte remonter dans le ring en mai ou en juin prochain. Il ne connaît pas encore l’identité de son adversaire, mais son objectif est clair.

Mon prochain combat va être pour une ceinture, ça c’est certain. Probablement un titre international ou nord-américain. Mikael Zewski, boxeur professionnel

Selon lui, une victoire dans ce contexte lui permettrait « assurément » d’accéder au classement mondial des 15 meilleurs chez les 147 livres, et peut-être même de figurer parmi les 10 premiers.

Victoire difficile

Le boxeur trifluvien compte tirer profit de l’expérience acquise lors de son combat de jeudi, qui se tenait au Casino de Montréal dans le cadre d’un gala du Groupe Yvon Michel. Même s’il n’a pas été parfait, il dit avoir beaucoup appris.

« C’est sûr que j’aurais pu mieux boxer, admet Mikael Zewski. J’aurais pu être plus intelligent, recevoir moins de coups. Mais pour le futur, c’est des combats comme ça que ça me prend. Parce que dans des combats de championnat du monde, ça va arriver, des choses comme ça. »

Et puisqu’il se battait chez les 154 livres, face à un boxeur plus grand et plus gros que d’habitude, Mikael Zewski confie qu’il a eu du mal à mesurer ses distances.

Soigner son nez fracturé

Un des coups de poing qu’il a reçus lui a même fracturé le nez dès le premier round, ce qui l’a fait saigner abondamment. Mikael Zewski explique que le coup était relativement « anodin », mais « très bien placé ».

Par conséquent, le boxeur ne peut recevoir de coups sur le nez pendant quatre semaines. Il précise cependant que cela ne signifie pas une pause dans son entraînement.