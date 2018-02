Arts et santé mentale : Les Impatients s’implantent à Shawinigan

Les Impatients, un organisme qui vient en aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale par le biais de l'expression artistique, offrira des ateliers d'art à Shawinigan à la fin mars.

Shawinigan deviendra ainsi la 14e ville québécoise où Les Impatients tiennent des activités d'expression artistique. Dans la région, ils sont déjà présents à Drummondville.

« C'est une excellente nouvelle que Les Impatients s'installent à Shawinigan, ça vient en complément à tout ce qu'on peut faire pour le travail contre la stigmatisation », affirme le directeur du Regroupement des organismes de base en santé mentale de la région, Yves Blanchette.

Une vingtaine de personnes pourront participer aux ateliers qui auront lieu deux fois par semaine au Centre des arts de Shawinigan.

Les séances seront dirigées par un artiste-peintre. Un intervenant psychosocial sera également sur place.

La direction régionale de la santé confirme qu'elle est en pourparlers avec le centre en santé mentale Le Phénix pour qu'un de leurs intervenants soit affecté à cette tâche.

« Ça permet aux gens de vivre ensemble une forme d'entraide et de le faire dans un monde culturel. Ça permet de développer toute leur créativité, mais surtout augmenter leur estime de soi », affirme M. Blanchette.

Un 10e recueil de lettres d'amour

Parmi les projets de l’organisme, il y a Mille mots d’amour, un recueil de lettres d’amour dévoilé chaque année à la Saint-Valentin.

Quand on est schizophrène, qu'on a une dépression profonde, ou autre, des fois on est obligé d'arrêter de travailler et on tombe dans l'isolement, donc ce lieu-là devient une nouvelle cellule familiale, amicale.

Alain Labonté, auteur et initiateur du projet Mille mots d'amour