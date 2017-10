Au sommet pour le don d'organes

Le Défi Chaîne de vie, organisé dans le cadre de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe, a eu lieu simultanément sur 14 montagnes du Québec dimanche. En Mauricie, une centaine de marcheurs se sont réunis pour gravir le mont Carmel à Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

L'organisation souhaitait, entre autres, encourager les adolescents à réfléchir au don d'organes avec leur famille.

Un programme est en place dans les écoles secondaires « pour faire en sorte de sensibiliser [les jeunes] au fait que c'est possible », dit Josée Massicotte, greffée du pancréas depuis quatre ans.

On sait que même si on signe la carte de don d'organes quand on reçoit notre carte d'assurance maladie, si la famille n'est pas d'accord, ça ne marchera pas.

Josée Massicotte, greffée du pancréas