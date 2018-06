Avenir nébuleux pour la prochaine saison de hockey mineur à Saint-Boniface

L'organisation de hockey mineur de Saint-Boniface fait face à de sérieux problèmes financiers, a appris Radio-Canada. Hockey Mauricie se demande s'il s'agit d'une fraude ou d'une mauvaise gestion des fonds et tente de faire la lumière sur cette affaire qui pourrait avoir des conséquences sur le portefeuille des parents.

Un texte de Marie-Pier Bouchard

Des problèmes financiers importants décelés au sein de l’organisation de hockey mineur de Saint-Boniface ont poussé Hockey Mauricie à intervenir.

Le président de Hockey Mauricie, René Leclair, affirme que dernièrement, il n’aurait pas reçu un versement du hockey mineur de Saint-Boniface comme c’était prévu et que son président assistait de moins en moins aux réunions.

C’est ce qui lui aurait mis la puce à l’oreille que quelque chose n’allait pas. « On se pose beaucoup de questions et on n’a pas encore les réponses », dit M. Leclair.

On sait qu’il y a des problèmes financiers, mais de quel ordre? Est-ce que c’est une fraude? De la mauvaise gestion? On ne sait pas ce qui s’est passé. René Leclair, président de Hockey Mauricie

Avec son équipe, il travaille présentement à rassembler tous les documents pour tenter de comprendre ce qui s’est passé.

Les parents appelés à s'impliquer

Si un nouveau conseil d’administration n’est pas formé prochainement, les petits hockeyeurs de Saint-Boniface pourraient être associés à l’organisation de hockey mineur d’une autre ville de la région la saison prochaine.

Cette possibilité évoquée par Hockey Mauricie représenterait par contre des coûts supplémentaires pour les parents.

Dans une lettre envoyée le 28 mai, tous les parents sont convoqués à une assemblée générale extraordinaire le 13 juin à l’aréna de Saint-Boniface.

Dans l’éventualité où un nouveau conseil d’administration ne pourrait être formé, des décisions devront être prises au niveau régional pour que vos enfants puissent évoluer avec une autre organisation ce qui impliquerait des coûts supplémentaires pour tous les parents. extrait de la convocation de Hockey Mauricie

Jointe au téléphone, la directrice administrative de Hockey Mauricie, Céline Trudel, se dit cependant confiante face à la suite des choses.

« Nous avons reçu beaucoup de courriels et d’appels de parents inquiets qui veulent s’impliquer. On s’attend à ce qu’il y ait beaucoup de monde le 13 juin », dit Mme Trudel.

Elle affirme que l’organisation a besoin d’un nouveau souffle après le départ, il y a quelques mois, du vice-président et la démission, il y a quelques jours, du président.

Selon Mme Trudel, il n'y a aucun doute que les jeunes de Saint-Boniface pourront jouer au hockey la saison prochaine, mais la rencontre du 13 juin permettra d'en savoir plus sur la suite des choses.

La leçon de Saint-Boniface

Hockey Mauricie chapeaute 15 organisations de hockey mineur dans la région, dont celle de Saint-Boniface.

Avec près de 200 joueurs lors de la saison 2017-2018, l’organisation de hockey mineur de Saint-Boniface connaît une hausse des inscriptions depuis quelques années, selon le président de Hockey Mauricie, René Leclair.

En poste depuis un an, M. Leclair affirme qu’à la lumière de ce qui se passe présentement à Saint-Boniface, il souhaite mettre en place des mesures afin d’intervenir plus tôt auprès des organisations en difficulté.

Par exemple, il pense que Hockey Mauricie devrait dorénavant assister à toutes les assemblées générales annuelles des organisations mineures de la région. Un moment où sont notamment présentés les états financiers.