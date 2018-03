Budget fédéral : pas d'argent pour l'implantation d'un train à grande fréquence

De nombreux élus et gens du milieu des affaires de la Mauricie et du Centre-du-Québec sont déçus que le gouvernement fédéral n'ait prévu aucun argent pour l'implantation d'un train à grande fréquence (TGF) dans la région.

Trois millions de dollars sur trois ans seraient toutefois accordés pour la réalisation d'études, selon le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), Alexandre Cusson, qui ne croit pas que ces études vont faire une grande différence.

La présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières, Amélie St-Pierre, était surprise et déçue de ne pas voir de sommes consacrées à la mise en marche du train de passagers qui passerait par la rive nord.

Elle affirme que l'heure n'est plus aux études, mais à l'action.

« Ça fait plus d'un an et demi qu'on a une grande mobilisation. Récemment on a eu l'appui du gouvernement fédéral ainsi que du provincial, donc les attentes éteint assez élevées considérant tout cela », a-t-elle expliqué.

On est face au budget de toutes les déceptions pour Trois-Rivières et pour la Mauricie. Robert Aubin, député néo-démocrate de Trois-Rivières

Le député néo-démocrate de Trois-Rivières, Robert Aubin, déplore cette décision. Selon lui, ces quelques millions de dollars serviront à « recommencer des études » qui ne sont pas nécessaires, car le gouvernement a déjà des études pertinentes en main.

« Je suis à peu près certain que le train à grande fréquence sera annoncé dans le budget de l'an prochain, puisque là on sera à quelque mois des élections et j'ai nettement l'impression qu'on veut faire du millage là-dessus », ajoute-t-il.