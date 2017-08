Ce que Robert Aubin retient de sa mission en Afrique

Le 4 août dernier, le député néo-démocrate de Trois-Rivières était aux premières loges de la réélection du président du Rwanda, Paul Kagamé, qui règne sur le pays depuis 23 ans. Invité par l'Organisation internationale de la francophonie, Robert Aubin a participé à une mission d'observation de sept jours.

Un texte de Marie-Pier Bouchard

À l’occasion de cette élection présidentielle, Robert Aubin a été déployé dans différents bureaux de scrutins. Il a ainsi assisté au dépouillement et il a constaté que l’ensemble de l’opération était correct.

Au lendemain de son retour au pays, en entrevue à l’émission Facteur matinal, M. Aubin précise cependant que la délégation de l’Organisation internationale de la francophonie n’a pas eu accès à la centrale du scrutin, l’endroit où l’ensemble des résultats sont livrés.

Paul Kagamé a été réélu après 23 ans de règne pour un mandat de 7 ans avec près de 99% des voix. Un résultat qu’avaient prédit tous les analystes selon Robert Aubin.

Mon rôle c’était justement de comprendre pourquoi et comment on peut arriver à de tels résultats et si de tels résultats sont crédibles.

Robert Aubin, député néo-dmocrate de Trois-Rivières