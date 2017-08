Collecte exceptionnelle pour la rentrée au Centre Roland-Bertrand

En moins d'une semaine, le Centre Roland-Bertrand de Shawinigan a reçu près de 5 000 $ en denrées et en dons, grâce entre autres à une campagne sur les réseaux sociaux.

Un texte de Claudie Simard

L’équipe du centre a lancé un appel à la population il y a quelques jours ; un dégât d’eau souillée avait compromis la distribution alimentaire spéciale prévue pour la rentrée scolaire.

La centaine de familles qui s’est présentée à la distribution vendredi a finalement reçu plus de nourriture qu’à l’habitude.

Le directeur du centre Roland-Bertrand a été soufflé par la réponse de la population et des entreprises. « Hallucinant, c’est le bon terme », a-t-il affirmé.

D’habitude, on donne 2 ou 3 collations par famille, là on parle de 6,7 et même 8 par famille, c’est vraiment une distribution qui a beaucoup de quantité et de diversité cette année.

Frédéric Trudelle, directeur du Centre Roland-Bertrand