Congé forcé de lessive et de lave-vaisselle à Shawinigan

Les citoyens des secteurs de Grand-Mère et de Saint-Georges, ainsi que ceux des quartiers Shawinigan-Nord, Sainte-Hélène et Terrasse-des-Rapides, à Shawinigan, ont été invités à limiter au strict minimum leur consommation d'eau, mardi, entre 6 h et 18 h.

La Ville doit procéder au raccordement de la station de traitement de l’eau potable du Lac-des-Piles. Les travaux demandent la coupure en alimentation des réservoirs d’eau potable.

Pour cette journée, la Ville sollicite la collaboration des citoyens pour ne pas remplir une piscine, arroser la pelouse, faire la lessive ou activer le lave-vaisselle.

Les manipulations sur le réseau d'aqueduc entraîneront une variation de la pression et une possible coloration ou brouillage de l'eau. L'eau demeurera toutefois potable.