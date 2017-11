De l'aide pour un bébé prématuré à Bécancour

Des parents de Bécancour ont lancé une campagne de sociofinancement pour venir en aide à leur fille, née prématurément à 28 semaines. La petite Zoey est aux soins intensifs du Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine en raison de difficultés respiratoires.

Zoey ne peut pas respirer d'elle-même.

« Roulez à 120 [km/h] sur une autoroute, baissez votre fenêtre et sortez votre face dehors. C'est ça qu'elle reçoit pour ses poumons », illustre la mère de famille, Annie Lafrance.

Le couple de Bécancour, qui a trois autres enfants, demande l'aide de la population pour soutenir une partie des frais associés à l'hospitalisation de Zoey, des frais qui peuvent atteindre plus de 10 000 $ en quelques mois.

Les enjeux de santé seront encore présents lorsque Zoey reviendra à Bécancour avec ses parents.

« On ne peut pas prendre la chance d'envoyer Zoey à la garderie, parce que si elle attrape un virus respiratoire, ça peut être sa vie qui sera en danger », dit Annie Lafrance.

Un support nécessaire selon Préma-Québec

Pour la directrice de Préma-Québec, organisme qui vient en aide aux parents d'enfants prématurés, la situation financière devient difficile lorsqu'un bébé passe plusieurs mois aux soins intensifs.

« C'est difficile passer là-dedans. On se sent seul au monde. On n'est pas seul, mais on se sent seul », dit Ginette Mantha.

Elle soutient que l'aide apportée à ces familles est primordiale.

« La plupart des parents vont devoir cesser de travailler, ajoute-t-elle. Évidemment, avoir un bébé ou un enfant hospitalisé, on ne va pas continuer notre travail comme si de rien n'était ».

Annie Lafrance et Martin Joly ont déjà amassé 1000 $ sur leur objectif de 3000 $, sur la plateforme YoyoMolo.

D'après les informations d'Olivier Caron