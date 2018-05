De nouvelles classes innovantes à l'Institut Keranna

Les élèves de l'Institut secondaire Keranna étudieront dans un tout nouveau décor en septembre. L'institution d'enseignement privé annonce que toutes ses salles de classe seront progressivement transformées en espaces innovants, une dernière tendance en matière d'enseignement.

Après le Collège Laflèche, au tour de l’Institut Keranna de Trois-Rivières de faire place aux classes innovantes. Dans ces nouveaux lieux d’enseignement, les chaises et les tables peuvent facilement être déplacées et reconfigurées au gré des élans créatifs des élèves et des enseignants.

Dix classes seront rénovées pour la prochaine rentrée scolaire. Les élèves de première et de deuxième secondaire seront les premiers à y avoir accès. Cinq classes par année seront ensuite rénovées durant les trois années subséquentes. De plus, dès septembre, ce sont les élèves et non les enseignants qui se déplaceront de classe en classe.

Dans un communiqué, l’Institut Keranna dit espérer que ces nouvelles classes auront un impact positif sur l’apprentissage et la motivation des élèves.