De plus grands locaux pour la SPA Mauricie

La Société protectrice des animaux (SPA) Mauricie triple la superficie de ses installations à Trois-Rivières et augmente sa capacité d'adoption.

4,7 millions de dollars seront investis pour construire un nouveau bâtiment de 17 000 pieds carrés, qui s'ajoutera au bâtiment actuel de 8500 pieds carrés.

Le nouveau bâtiment sera construit sur deux étages. On y trouvera de nouvelles salles de rencontre, de meilleures installations pour les techniciens et vétérinaires et davantage de place pour les animaux. Jusqu'à 150 bêtes pourront y être hébergées.

Cet agrandissement permettra l'embauche de vétérinaires, de techniciens en santé animale et d'animaliers. On prévoit aussi accroître le nombre de bénévoles.