De Trois-Rivières à Phoenix pour le Championnat du monde de hip-hop

Cinq jeunes danseuses s'apprêtent à vivre une expérience hors du commun. Les membres de la troupe du studio District 5, de Trois-Rivières, s'envoleront jeudi vers Phoenix, en Arizona, pour participer au Championnat mondial de hip-hop. Elles y présenteront une chorégraphie complètement inspirée de Michael Jackson.

Un texte de Camille Carpentier

« C'est notre première année là-bas. On ne sait pas à quoi s'attendre, indique leur chorégraphe et le propriétaire du studio de danse, Vincent Desjardins. On vise gros, mais il faut quand même garder les nerfs solides et arriver en champions. »

Au cours des deux derniers mois, Kyana Lygitsakos, Florence Gagnon Rock, Lory Villiard, Alicia Gagné et Maude Tessier ont répété entre quatre et six fois par semaine pour peaufiner leur numéro.

En juin dernier, elles ont réussi à se qualifier pour les Championnats du monde en ravissant la deuxième place lors des Championnats canadiens de hip-hop.

Les jeunes danseuses sont fébriles à la veille de leur départ. Pour elles, participer à cette compétition est la réalisation d’un rêve.

« On a travaillé vraiment fort, et on est fières de ce qu'on a réussi à accomplir », dit Kyana Lygitsakos.

On est confiantes que notre numéro peut nous porter loin. Maude Tessier

« À mon âge, ce n’est pas quelque chose que je pensais avoir la chance de faire! Je suis contente de m’y rendre cette année », dit pour sa part Lory Villiard qui, à 22 ans, est l’aînée du groupe.

Le synchronisme sera la clé pour séduire les juges à Phoenix, car un hommage à Michael Jackson suscite des attentes dès les premières notes de musique.

Michael Jackson, c'est soit que c'est bon, soit que ce n’est pas bon. Il n'y a pas d'entre-deux. Vincent Desjardins, propriétaire du studio District 5

« Si le numéro n'est pas bien monté, à ce moment-là, c'est plus facile de se faire rentrer dedans, si on peut dire », ajoute le chorégraphe.

« C'est ça qui fait que ça va être beau à voir, croit de son côté Alicia Gagné. D'habitude, on voit toujours les mêmes numéros de hip-hop chaque année. Je pense que les juges vont remarquer que c'est différent, puis c'est peut-être ça qui va nous démarquer là-bas. »

Elles affronteront entre 70 et 80 équipes dans leur catégorie. Si elles atteignent la finale, elles pourraient présenter leur chorégraphie trois fois.

Le championnat se déroulera du 7 au 12 août.