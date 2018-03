Décès de l'entraîneur de ski de fond Luc Germain

L’entraîneur de ski de fond du Rouge et or de l’Université Laval Luc Germain est décédé mardi matin des suites d’un cancer du cerveau. Il avait 57 ans.

Un texte de Jean-Philippe Martin

Luc Germain préparait le début de saison de ses athlètes en novembre dernier lorsque les premiers symptômes de la maladie sont apparus. Le natif de Boucherville a oeuvré comme entraîneur sportif pendant près de 40 ans.

À la barre de l’équipe universitaire depuis 2009, M.Germain a mené les athlètes du Rouge et Or à trois titres nationaux, soit les titres masculins en 2014 et 2017 un championnat féminin en 2011.

Il était aussi responsable du programme sport-études en ski de fond de l’Académie les Estacades de Trois-Rivières, son lieu de résidence.

Luc Germain a notamment été l’entraîneur de l’équipe canadienne lors des Jeux olympiques d’Albertville en France, en 1992 et des Championnats du monde à Falun, en Suède, en 1991 et 1993.

Parallèlement, il a été entraîneur de l’équipe nationale de vélo de montagne au début des années 1990.