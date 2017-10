Déficit record à la Commission scolaire : la Ville de Trois-Rivières responsable?

Le complexe sportif Alphonse-Desjardins continue de causer des maux de tête à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, qui en est responsable. Les dirigeants tentent de démontrer que les frais d'utilisation du complexe sportif nuisent à la santé financière de la Commission scolaire et que la Ville de Trois-Rivières a des responsabilités à prendre.

Un texte de Claudie Simard

La Commission scolaire Chemin-du-Roy enregistre un déficit historique de 4,2 millions de dollars pour l'année 2016-2017.

L’an dernier, l’organisation devait éponger un déficit de 1,5 million de dollars.

Cette année, la Commission scolaire sonne l’alarme en indiquant que ce 4.2 millions de dollars manquant dans les coffres est attribuable « à l’absence d’une entente de partenariat avec la Ville de Trois-Rivières basé sur un partage équitable des coûts d’exploitation du Complexe sportif Alphonse-Desjardins ( CSAD ) », peut-on lire dans le communiqué.

Depuis trois ans, la Commission scolaire interpelle la Ville de Trois-Rivières pour qu’elle prenne une part des responsabilités financières reliées aux opérations du complexe.

Selon la Commission scolaire, ce sont surtout des citoyens qui utilisent les installations et non des élèves. Elle estime que seulement 25% des utilisateurs sont des élèves, contre 75% de citoyens.

C’est facile de blâmer les autres quand on veut détourner l’attention. Yves Lévesque, maire sortant de la Ville de Trois-Rivières

Le maire sortant Yves Lévesque renvoie la balle aux administrateurs de la Commission scolaire. Il donne l’exemple de la même situation, mais où les rôles seraient inversés.

« si chez nous on avait poursuivi des gens pour mauvaise administration et qu’on avait eu un déficit dans nos plateaux sportifs, que la Commission utilise, et qu’on était allé les voir, pour leur dire: regardez, on a un problème, on poursuit nos gens pour 5,8 millions de dollars, on a un déficit, voulez-vous nous aider? Ils diraient bien monsieur le maire, c’est vos administrateurs, c’est vos équipements, vous êtes responsables ».

Avec les informations de Maude Montembeault