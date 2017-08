Depuis 25 ans, réunir des adolescentes le temps d'un camp de vacances

Les camps de vacances sont souvent l'occasion de forger des amitiés et de se créer des souvenirs inoubliables. Depuis 25 ans, le camp du Lac en Coeur offre cette chance à des adolescentes qui se retrouvent entre elles, le temps d'une semaine.

Ce camp du Lac-aux-Sables vise à encourager la persévérance, la confiance en soi et le respect chez ces adolescentes qui sont à une période charnière de leur vie.

Pour souligner les 25 ans du camp du « Sommet secondaire », qui accueille des adolescentes de 12 à 15 ans, les organisateurs ont invité plusieurs conférencières, dont l’animatrice Vanessa Pilon, au grand plaisir des jeunes. Vanessa Pilon anime et participe à plusieurs émissions jeunesse et s'implique dans des organismes comme Oxfam et Leucan.

« J'avais envie de leur parler de parler de mon expérience avec l'image, l'amour de soi, qui est quelque chose encore à apprivoiser à 32 ans, alors quand je me remets à leur place à 14-15 ans, je pense à tout ce que je pouvais me dire et à tout ce que je pensais que je devais être, j'avais envie de leur parler de tout ça », explique Vanessa Pilon.

Les campeuses ont écouté attentivement son message, mardi.

On est à une belle époque, les filles ont accès aux médias sociaux, ont accès à plein de moyens de diffusion et des moyens d’action, mais aussi ça vient avec des contrecoups. Je pense qu’il y a quand même une pression de plus en plus grande pour ces jeunes filles-là et je trouve important de venir leur parler de tout cela. Vanessa Pilon, animatrice et conférencière

La responsable de l'animation au camp de vacances Lac en Coeur, Amélie Desrochers-Goyette,trouve important que ces jeunes femmes puissent avoir des modèles positifs.

« Je pense que dans notre société, aujourd'hui, qu'il y ait des filles du secondaire, qui sont en pleine crise d'identité, qui vivent plein de choses à l'école, c'est important qu'ils voient des femmes à qui se relier, pour dire, je l'ai vue elle, elle a fait ça et moi aussi je suis capable! », dit-elle.

Au cours de la journée « Vise le sommet » qui se tenait mardi, les quelque 70 adolescentes ont participé à des ateliers qui encourageaient notamment l'entrepreneuriat, la confiance en soi et la création artistique.

D'après les informations d'Anne-Andrée Daneau