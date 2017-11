Dernière étape pour les candidats à la mairie à Trois-Rivières

Les trois candidats à la mairie de Trois-Rivières feront campagne pour une dernière semaine avant le scrutin du 5 novembre. Signe de la fin de parcours, le vote par anticipation a lieu ce dimanche 29 octobre. Retour sur les priorités des candidats et leur stratégie pour rejoindre les électeurs, par ordre alphabétique.

Jean-François Aubin

Jean-François Aubin est présent sur le terrain depuis plusieurs mois. Il a fait une campagne en deux volets : sur le terrain et sur les médias sociaux.

Lors des inondations printanières, il s'est montré présent dans des activités pour soutenir la population.

Il a cogné à plus de 7000 portes depuis le printemps, à raison de 3 à 5 h par jour de porte-à-porte.

« On voulait rejoindre des gens qui n'étaient pas joignables autrement donc on a mis le paquet, dit Jean-François Aubin. On a parti par exemple une campagne Vise dans le mille pour amener mille jeunes à aller voter lors de l'élection qui s'en vient ».

André Bertrand

Pour sa part, André Bertrand est connu dans le milieu des affaires dans la région, mais son grand défi était de se faire connaître auprès de la population générale. Pour y arriver, il a fait du porte-à-porte et a élaboré un agenda d'activités.

« Inévitablement, il fallait que je prenne des activités, créer des activités à ce sujet-là et être présent partout à Trois-Rivières », dit-il.

Yves Lévesque

Le maire sortant Yves Lévesque se tient loin des débats. Pour rencontrer les électeurs, il souhaite plutôt rencontrer les gens un par un. Il avoue lui-même que cette campagne est différente de celle des autres et que les gens viennent vers lui.

« Cette campagne-ci, ce que je remarque, c'est que les gens viennent me voir, j'ai de la misère à faire 10, 20 pieds, dit-il. Moi je suis un gars de terrain, j'aime aller voir les gens », relate-t-il.